Valdencín celebrará un encuentro intergeneracional el próximo sábado

El sábado 29 de noviembre, la localidad cacereña de Valdencín vivirá una jornada dedicada a la participación ciudadana y al intercambio cultural en el Encuentro Intergeneracional ‘Valdencín en Red: intercambio de saberes’, una iniciativa que busca conectar a las generaciones del pueblo a través de sus saberes, recuerdos y tradiciones. La actividad se desarrollará de 12.00 a 16.00 horas en la sede de Gentosina Social, ubicada en Ronda de Coria. El encuentro pone en valor la riqueza cultural de la pedanía, promueve la cohesión social y ofrece un espacio donde vecinos y vecinas puedan comparar conocimientos que forman la identidad local. Habrá espacios dedicados a oficios tradicionales, la exposición ‘Mujeres de Valdencín’, impulsada por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen de la Esperanza se expondrán fotos del concurso ‘Donde habitan mis recuerdos’ y se instalará un gran Árbol de los Deseos, entre otras actividades.