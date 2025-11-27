La asociación Axpay de Coria celebrará actos por el Día de las Personas con Discapacidad

La Asociación de Personas con Discapacidad San Ignacio de Loyola (Axpay) ha organizado para el sábado día 29 de noviembre varias actividades con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esta edición, todos los actos se celebrarán en Puebla de Argeme. El programa comenzará a las once de la mañana con la recepción de las asociaciones y centros invitados en la plaza del Bosque, con caldo o zumos. Después habrá actividades lúdicas y a la una de la tarde habrá misa en la iglesia de Nuestra Señora de Argeme, oficiada por el párroco, Roberto.

Seguidamente, según detalló el presidente de la asociación, Luis Miguel de Plasencia, se celebrará la comida-picnic que estará compuesto por bocadillo, fruta, también se obsequiará con agua o zumo. A partir de las 15.30 horas tendrá lugar la Gala del Día internacional de las personas con discapacidad en la Casa de la Cultura de la Puebla.