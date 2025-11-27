Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria

El varón de 53 años que sufrió quemaduras de gravedad en un incendio registrado ayer por la mañana en una vivienda en la pedanía de Coria, Puebla de Argeme, ha fallecido horas después. El hombre estaba ingresado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Getafe, pero finalmente no ha podido superar la gravedad de sus quemaduras de tercer grado. Ingresó ayer por la tarde en estado crítico tras ser trasladado en helicóptero desde el Hospital Ciudad de Coria.

El incendio se produjo sobre las 11.56 horas en su casa de la calle Aliso, de Puebla de Argeme. La rápida intervención de los vecinos fue crucial para acceder a la vivienda y auxiliar al hombre, con movilidad reducida, según detalló a este diario el jefe de guardia del Sepei de Cáceres, Juan Pastor. El incendio no se había desarrollado por completo y eso permitió que los vecinos pudieran entrar en el inmueble, una casa de planta baja, pero lamentablemente los gases y las llamas en su fase de conato provocaron quemaduras en la víctima. El fuego se originó en el salón-comedor de la vivienda y los primeros indicios indican que a causa de un brasero. La alcaldesa, Almudena Domingo, en declaraciones esta mañana a El Periódico, lamentó el fallecimiento del vecino de Puebla y trasladó su pesar y condolencias a la familia. Igualmente, quiso hacer un llamamiento para que se extremen las precauciones en el uso de aparatos para mitigar las bajas temperaturas, como es el caso de braseros y calefactores.