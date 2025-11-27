Montehermoso adquiere el antiguo cine Osuna, un edificio que rehabilitará

El Ayuntamiento de Montehermoso ha anunciado que, recientemente, ha adquirido el antiguo Cine Osuna por un importe total de 100.000 euros. Esta adquisición, según detallaron desde el consistorio, se ha realizado gracias a una subvención y de este modo se cumple uno de los compromisos del equipo de gobierno local como es revitalizar espacios y barrios.

Actualmente, ya se está trabajando en el proyecto de remodelación con el fin de iniciar las obras en el 2026 . Precisamente, el pasado mes de junio el ayuntamiento impulsó un encuentro con los jóvenes del IES Gabriel y Galán del municipio con el fin de que aportaran sus ideas para comenzar a elaborar el proyecto de remodelación del cine Osuna, fomentando así la participación ciudadana.