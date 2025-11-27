Compromiso del ayuntamiento
Montehermoso adquiere el antiguo cine Osuna, un edificio que rehabilitará
Esta adquisición se ha realizado gracias a una subvención de 100.000 euros y ya se trabaja en el proyecto de remodelación
El Ayuntamiento de Montehermoso ha anunciado que, recientemente, ha adquirido el antiguo Cine Osuna por un importe total de 100.000 euros. Esta adquisición, según detallaron desde el consistorio, se ha realizado gracias a una subvención y de este modo se cumple uno de los compromisos del equipo de gobierno local como es revitalizar espacios y barrios.
Actualmente, ya se está trabajando en el proyecto de remodelación con el fin de iniciar las obras en el 2026 . Precisamente, el pasado mes de junio el ayuntamiento impulsó un encuentro con los jóvenes del IES Gabriel y Galán del municipio con el fin de que aportaran sus ideas para comenzar a elaborar el proyecto de remodelación del cine Osuna, fomentando así la participación ciudadana.
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- El Ayuntamiento de Calzadilla otorga 1.500 euros para libros al colegio Cristo de la Agonía
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- La agrupación Somos Cáceres urge la limpieza de los imbornales en Ceclavín
- Adesval, con sede en Coria, organiza una Jornada sobre Adaptación al Cambio Climático