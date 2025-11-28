La Asociación Empresarios Rivera de Gata promueve dos nuevas campañas en Moraleja

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata ha puesto en marcha sus campañas de Black Saturday y Navidad, iniciativas que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Moraleja y la financiación de la Junta de Extremadura. Más de 80 establecimientos participan este año en las distintas acciones. El Black Saturday reunirá a más de 35 establecimientos, que ofrecerán descuentos especiales durante la jornada. Por otro lado, la campaña navideña incluye dos acciones principales. Una es el XX Concurso de Escaparates Navideños, con más de 20 comercios inscritos, y la otra es la campaña ‘Esta Navidad tus compras en el comercio local te dan más’, con la cual se repartirán 14.000 euros entre los clientes de los comercios participantes.