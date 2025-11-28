Fiestas
El encendido navideño de Coria será el 5 de diciembre con animación infantil
Habrá un gran espectáculo frente a la casa de la cultura a partir de las 19.00 horas. Los pequeños disfrutarán de una minidisco
El acto del encendido oficial de la Navidad en Coria tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, a las 19.00 horas, en la plaza de la Solidaridad, frente a la casa de la cultura. Ese día los más pequeños podrán disfrutar previamente de una minidisco infantil y, posteriormente, se ofrecerá un espectáculo con cantantes en directo, animadores profesionales y bailarines, que culminará con una gran fiesta de la nieve para acompañar el encendido del alumbrado navideño, dentro de un intenso programa organizado por el ayuntamiento cauriense.
Este año además la iluminación navideña se complementará con una importante novedad como es la nueva iluminación artística de la Catedral que podrá disfrutarse desde principios de diciembre y que se convertirá en una de las estampas más representativas de estas fiestas. Los actos del nuevo alumbrado forman parte de un intenso programa navideño organizado por el ayuntamiento cauriense. Precisamente, desde el 5 de diciembre el público podrá degustar dulces durante la IV edición de ‘Coria en Dulce’ y en la que participarán todas las pastelerías locales y el Palacio Ducal, ofreciendo dulces tradicionales y repostería contemporánea. Además, el día 6 se realizará el Taller de Dulces Navideños con tres turnos para niños de 5 a 12 años. Habrá que inscribirse en la Oficina de Turismo.
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- El Ayuntamiento de Calzadilla otorga 1.500 euros para libros al colegio Cristo de la Agonía
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- La agrupación Somos Cáceres urge la limpieza de los imbornales en Ceclavín