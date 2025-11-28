Moraleja contará con el equipo móvil del DNI dos días cada mes

El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado que el Equipo Móvil de Renovación del DNI de la Policía Nacional establece una periodicidad fija de dos días al mes en el municipio. Para ello, las personas interesadas en hacer uso de este servicio pueden pedir cita para la renovación del DNI o Pasaporte en el ayuntamiento de Moraleja o por teléfono llamando al 927 51 50 75, de 8.00 a 15.00 horas. El servicio se prestará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Emergencias ‘Nave del Trigo, ubicado en Avenida Lusitania.

Gracias a la nueva oficina móvil, se podrá recoger el DNI en el mismo momento, sin necesidad de esperar a días posteriores. Además, se amplían los servicios disponibles como es emisión y renovación del Pasaporte, actualización de los certificados del DNI electrónico. Desde el ayuntamiento se destacó que con este nuevo servicio «se ha dado un paso más para acercar los servicios públicos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Moraleja».