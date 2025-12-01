El certamen de teatro de Coria llega a su fin con la entrega de sus premios

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Cultura, celebró el viernes 28 de noviembre, la gala de clausura del XXXII Certamen de Teatro No Profesional ‘Ciudad de Coria’, un evento que cada año reúne a compañías de todo el país y que se ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas del otoño en la ciudad. Tras la valoración del jurado y la acogida del público durante las representaciones, los galardonados de esta edición han sido los siguientes: Mejor Dirección a Teatro Estudio 21 por su obra ‘Mano a Mano’. Esta también consiguió el de Mejor Escenografía.

Por otro lado, el premio a la Mejor Interpretación Masculina ha sido para el actor José Enrique López Olivera, en la obra ‘Aquí no paga nadie’. Y el de Mejor Interpretación Femenina para Sonia Lozano, de Estudio 21. El premio al Mejor Vestuario ha sido para la obra ‘Suegras’ por la compañía Teatro El Lugá. Finalmente, el Premio del Público fue para ‘Aquí no paga nadie’, del grupo de teatro ‘Los Apañaos’. El certamen, según se informó desde el ayuntamiento, destacó un año más por la calidad artística de los montajes presentados, la variedad de propuestas escénicas y la excelente respuesta del público que se trasladó a Puebla de Argeme, lugar de celebración.