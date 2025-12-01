Una exposición en Pajares de la Rivera, poblado de Riolobos, realza la cultura y el arte de mujeres

El Templo de las Artes del poblado Pajares de la Rivera de Riolobos acoge en estos días y hasta el 8 de diciembre, la exposición ‘Arte y cultura con nombres de mujer’. Es una propuesta de la Asociación Gestores Culturales de Extremadura que homenajea a mujeres recogiendo el ejemplo de algunas figuras más notables y relevantes de la vida artística y cultural española, explicó el cronista de Riolobos, José Vidal.

En la presentación de la exposición, responsables del programa Ciudades Saludables de Riolobos, junto con Coworking Rural Aldea Digital, un espacio profesional diseñado para impulsar la colaboración y la innovación en el entorno rural, hicieron una documentada exposición sobre mujeres del XIX y XX que han destacado en diversos campos de la cultura, de la ciencia y del arte. La concejala de Cultura, María Sánchez, hizo la introducción al acto y un agradecimiento a los organizadores y participantes.