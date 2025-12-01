Rubén García García será el pregonero de la Semana Santa de Coria para 2026

La Unión de Cofradías Penitenciales de Coria, en reunión celebrada el 19 de noviembre, ha propuesto como pregonero de la Semana Santa cauriense 2026 a Rubén García García, que aceptó el cargo . Estudió primaria en el colegio público Camilo Hernández, realizó el Bachillerato en el IES Medina Cauria y Magisterio en Cáceres en la especialidad de Educación Musical. Cursó estudios en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘Santa María de Guadalupe’, en Plasencia. Su inicio en la docencia, como maestro de religión, comienza a partir del curso 98-99, hasta el día de hoy. Durante estos veintiocho años, ha trabajado en las localidades de Casillas de Coria, Puebla de Argeme, Casas de Don Gómez, Calzadilla, y en la actualidad en Rincón del Obispo, Portaje y El Batán. Ha colaborado en distintos colectivos como la Unión de Cofradías Penitenciales, la cofradía del Cristo de la Salud Virgen de Argeme y en numerosas actividades y proyectos. Entre sus aficiones se encuentra la música, en la que sigue formándose, y la naturaleza.