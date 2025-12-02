El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores

El alcalde de Aceituna, Josafat Clemente, ha criticado a la Junta de Extremadura por «abandonar el compromiso» adquirido con el consistorio y con los habitantes del pueblo para la ampliación de la actual residencia de mayores. El alcalde explicó que desde el ayuntamiento, «hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos».

Esto es la adquisición de un solar de 4.000 metros cuadrados, la reconversión en suelo urbano y la redacción del proyecto para la ampliación, todo ello costeado con fondos municipales. «Estábamos preparados, pero la Junta de Extremadura ha abandonado este compromiso», dejando sin este servicio tan necesario a nuestros vecinos y a toda la comarca. De hecho insistió en que la ampliación urge ante la alta demanda y, finalmente, aseguró que seguirá luchando para que se retome el proyecto en beneficio de los habitantes del pueblo y de otros municipios de alrededor.