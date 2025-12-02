Servicio necesario
El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
Josafat Clemente explica que el ayuntamiento adquirió un solar para ampliar el número de plazas ante la alta demanda
El alcalde de Aceituna, Josafat Clemente, ha criticado a la Junta de Extremadura por «abandonar el compromiso» adquirido con el consistorio y con los habitantes del pueblo para la ampliación de la actual residencia de mayores. El alcalde explicó que desde el ayuntamiento, «hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos».
Esto es la adquisición de un solar de 4.000 metros cuadrados, la reconversión en suelo urbano y la redacción del proyecto para la ampliación, todo ello costeado con fondos municipales. «Estábamos preparados, pero la Junta de Extremadura ha abandonado este compromiso», dejando sin este servicio tan necesario a nuestros vecinos y a toda la comarca. De hecho insistió en que la ampliación urge ante la alta demanda y, finalmente, aseguró que seguirá luchando para que se retome el proyecto en beneficio de los habitantes del pueblo y de otros municipios de alrededor.
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- Coria ofrece un variado y amplio programa navideño para todas las edades
- La agrupación Somos Cáceres urge la limpieza de los imbornales en Ceclavín
- Adesval, con sede en Coria, organiza una Jornada sobre Adaptación al Cambio Climático