Para gasto social y empleo, entre otras áreas
El Ayuntamiento de Moraleja aprueba 8,7 millones de presupuestos para la anualidad 2026
El alcalde se muestra satisfecho de estas cuentas aprobadas por unanimidad
El Ayuntamiento de Moraleja ha aprobado los Presupuestos para el año 2026 por unanimidad con una cuantía que asciende a 8.786.274,80 euros. Esto, según explicó el alcalde, Julio César Herrero, supone un incremento del 4,6% respecto del año anterior 2025. Así mismo, ratificó que la aprobación de estas cuentas «garantiza la prestación de servicios públicos y el pago de deuda e inversiones con una cantidad de más de 1.400.000 euros».
Estos presupuestos recogen diversas partidas, entre estas, partidas en obras, asfaltado, eficiencia energética, empleo, deportes, cultura, inversiones y gasto social. Entre los proyectos más destacados se incluyen la nueva comisaría de la Policía local que se ubicará en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Unas dependencias muy necesarias para acoger un servicio fundamental para la ciudadanía. También la instalación de placas solares en el tejado del edificio del colegio público Joaquín Ballesteros.
