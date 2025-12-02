La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres

La Diputación provincial de Cáceres ha inaugurado, esta tarde en Coria, la iluminación artística de la Catedral Santa María de la Asunción de Coria, con unas actuaciones enmarcadas en el “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Valle del Alagón” con fondos de la Unión Europea (Next Generation EU) con un presupuesto base de adjudicación de 129.975,15 euros. Estos trabajos de mejora de la Eficiencia Energética se encuentran dentro del eje 2 del Plan y más, concretamente, en la acción 11 de 'Iluminación eficiente /artística del patrimonio'. El acto ha contado con la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez Morán, el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, y la alcaldesa cauriense, Almudena Domingo, entre otras autoridades.

Se ha realizado una actuación integral de iluminación ornamental de la Catedral Santa María de la Asunción para la sustitución de la deficiente iluminación que existía. Para conseguirlo se ha instalado un nuevo cuadro general de mando y protección del que parten 3 nuevas líneas que alimentan a 65 proyectores con tecnología LED y distintas ópticas. Además, los proyectores llevan incorporado un nodo de telegestión para controlar tanto el encendido y apagado como la regulación del nivel luminoso, permitiendo crear distintas escenas en función de las necesidades. El resultado es una iluminación completa y eficiente que permite la puesta en valor de tan importante monumento histórico.

Con el objetivo de contribuir a la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, se ha llevado a cabo la actuación de la iluminación artística de la Catedral, enmarcada dentro de aquellas que contribuyen a la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y artístico del municipio, dado su importante valor patrimonial. Declarado bien de interés cultural, su construcción data del siglo XV y es uno de los más importantes de Extremadura. La intervención realizada no solo recupera una iluminación deficiente en un monumento tan relevante, sino que pone en valor y enfatiza aquellos elementos de valor arquitectónico singular: Torre-campanario con el linternín, Claustro y puerta del Perdón.

Antes de la intervención, la iluminación de la Catedral era deficiente, sin ningún tipo de iluminación en las caras sur y este y con una iluminación parcial con proyectores poco eficientes en las caras norte, oeste y campanario. El proyecto lumínico ha sido diseñado para resaltar la arquitectura de la Catedral y satisfacer las necesidades nocturnas para el disfrute de todos los

visitantes. Las soluciones instaladas son las más avanzadas actualmente, con el objetivo no solo de embellecer, sino de optimizar la Eficiencia Energética resultante de su iluminación. La instalación se ha adaptado al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, minimizando recursos y satisfaciendo todas las necesidades a tratar; desarrollo sostenible, turismo de la zona, relación con el medioambiente, reduciendo la contaminación lumínica y mejorando la calidad de la luz nocturna. Esta obra de iluminación tiene como objetivos la eficiencia y el ahorro energético y el realce del valor artístico de sus elementos más significativos. Además, está dotada de un sistema de telegestión para el control, la medida y la regulación mediante programación horaria óptima del encendido y el apagado, con reducciones de flujo luminoso en horarios de madrugada. El resultado es una instalación de alumbrado eficiente, donde se conseguirán importantes ahorros energéticos y económicos, así como reducción de emisiones de CO2. Además, se trata de un alumbrado provisto de nuevas tecnologías que permite el desarrollo de actividades culturales y turísticas, potenciando así los instrumentos de promoción del municipio, conservando su Patrimonio Cultural y Medioambiental.