Ingresos y gastos
Cachorrilla da ‘luz verde’ al presupuesto de 2026 con 162.560 euros
El ayuntamiento aprueba unas cuentas que contempla 56.000 euros para el área de Personal
El Ayuntamiento de Cachorrilla ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 162.560,61 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 43.100 euros en impuestos directos; otros 501 en indirectos; 36.865,42 en tasas y otros ingresos, 61.755 en transferencias corrientes, 11.139,19 en ingresos patrimoniales y 9.200 en transferencias de capital. En lo que son gastos, para personal van 56.024,21 euros; para gastos en bienes corrientes y servicios con 73.026,40; gastos financieros 400, transferencias Corrientes 23.910 y para inversiones reales 9.200 euros.
Este presupuesto va acompañado de una plantilla integrada por personal funcionario de 1 Secretario-Interventor; laboral indefinido con 1 Técnico Centro Interpretación Los Canchos de Ramiro y Personal laboral eventual: 2 Operarios PCEME, 1 Socorrista Piscina; y el alcalde-presidente con dedicación parcial.
