Cachorrilla da ‘luz verde’ al presupuesto de 2026 con 162.560 euros

El Ayuntamiento de Cachorrilla ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos de 162.560,61 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 43.100 euros en impuestos directos; otros 501 en indirectos; 36.865,42 en tasas y otros ingresos, 61.755 en transferencias corrientes, 11.139,19 en ingresos patrimoniales y 9.200 en transferencias de capital. En lo que son gastos, para personal van 56.024,21 euros; para gastos en bienes corrientes y servicios con 73.026,40; gastos financieros 400, transferencias Corrientes 23.910 y para inversiones reales 9.200 euros.

Este presupuesto va acompañado de una plantilla integrada por personal funcionario de 1 Secretario-Interventor; laboral indefinido con 1 Técnico Centro Interpretación Los Canchos de Ramiro y Personal laboral eventual: 2 Operarios PCEME, 1 Socorrista Piscina; y el alcalde-presidente con dedicación parcial.