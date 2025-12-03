Impulsan la construcción de un nuevo campo de fútbol 11 en Coria

El Ayuntamiento de Coria ha elaborado el proyecto técnico para la construcción de un nuevo campo de fútbol 11 de césped artificial, tras la aprobación del decreto, por la Junta de Extremadura, por el que se acuerda la concesión directa de subvenciones a entidades locales para actuaciones de interés en infraestructuras deportiva.

Todo esto con el fin de modernizar y mejorar las instalaciones deportivas municipales, ante la gran demanda de los pequeños de Coria y comarca que participan, a diario, en las escuelas infantiles de fútbol. La actuación prevista, para este tercer campo de fútbol, incluye la transformación integral del actual campo ubicado en la carretera de Casillas de Coria, cuyo pavimento de tierra será sustituido por una superficie de césped artificial que permitirá un uso más seguro y de calidad todo el año.

Esta intervención garantizará unas condiciones óptimas para la práctica deportiva. El proyecto contempla la instalación de un encintado de bordillos de hormigón en los fondos y las bandas. Además, el nuevo equipamiento incluirá un juego de porterías fijas de fútbol 11, dos juegos de porterías abatibles de fútbol 7, redes, un juego de banderines y dos banquillos de suplentes. La inversión asciende a 506.776,33 euros.