Ornitología
La XIV ‘Moraleja Vuela’ llega a su fin con una alta participación en las numerosas actividades
Del 24 al 30 ha habido paseo y observación de aves, charlas sobre biodiversidad, mercado artesanal, talleres y degustaciones
El Ayuntamiento de Moraleja ha finalizado la programación de ‘Moraleja Vuela 2025’ con gran asistencia de participantes y público del 24 al 30. Durante una semana se han realizado actividades sobre naturaleza, creatividad, aprendizaje y convivencia, donde vecinos, familias, asociaciones, fotógrafos, artesanos y visitantes han hecho que este evento sea referente en la Sierra de Gata. La programación ha incluido paseo y observación de aves, una quedada grullera, charlas y sensibilización sobre biodiversidad, concurso y exposición fotográfica, mercado artesanal, talleres de pintura y cerámica, degustación de productos tras la observación de aves , así como espectáculos infantiles de circo acrobacias, encuentros y una convivencia.
