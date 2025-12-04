Coria encenderá mañana viernes a las siete de la tarde el alumbrado navideño

La ciudad de Coria encenderá el viernes por la tarde a las 19.00 horas el nuevo alumbrado tradicional de Navidad, un acto que marcará el inicio oficial de las fiestas. El evento tendrá lugar en la plaza de la Solidaridad, y contará con un espectáculo infantil dirigido a las familias y, especialmente, a los más pequeños, que podrán disfrutar de una tarde llena de música, animación y sorpresas en este mágico día del encendido navideño.

Tras este evento se continuará con un programa que se alargará hasta el 7 de enero y que incluye también la Campaña de Comercio con el lema ‘Tus compras, como siempre en el Comercio de Coria’. Se complementará con la Noche de Compras, justo el 12 de diciembre. Las áreas comerciales contarán con animación de 18.00 a 23.00 horas, con posibilidad de apertura hasta medianoche. Igualmente, desde hoy viernes 5 de diciembre se vivirá la IV edición de ‘Coria en Dulce’, en la que el público podrá adquirir dulces típicos y artesanos en varios establecimientos participantes de la ciudad. En este mes también se celebrará el Belén Viviente, concretamente, el 20 de diciembre; entre otras actividades que forman parte de una propuesta amplia, accesible y dirigida a todos los públicos, en tradición e innovación.