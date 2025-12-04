Moraleja concienciará en Ciberseguridad este viernes y sábado

El Centro de Exposiciones, Ferias y Emergencias Nave del Trigo de Moraleja, ubicado en avenida Lusitania, acoge la actividad denominada ‘Experiencia Incibe’ durante este viernes y sábado y que concienciará a la ciudadanía en ciberseguridad.. El horario del viernes será de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 y al día siguiente de 1100 a 15.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Esto es una iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) que busca sensibilizar, educar, promover y divulgar la ciberseguridad entre todos los usuarios. En espacio, que viaja por toda España, se ofrecen actividades lúdicas, minijuegos, escape rooms y píldoras formativas gratuitas. Todo ello con el fin de acercar la ciberseguridad a la ciudadanía y fortalecer sus capacidades para hacer frente a las ciberamenazas y el uso malicioso del ciberespacio. Va dirigida a empresas, ciudadanos, centros educativos, organizaciones de infancia, juventud y familias.