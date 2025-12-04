Portaje comienza los trabajos de la red de saneamiento y abastecimiento en calles

El Ayuntamiento de Portaje ha anunciado el comienzo de los trabajos que corresponden al proyecto de obras de pavimentación de la calle Peñonas. El alcalde, David Ramos, explicó que las actuaciones consistirán en la instalación de la red de saneamiento y abastecimiento de aguas. «Es una zona urbana que llevaba reclamando esta actuación y que por fin se va a ejecutar», explicó el alcalde.

Los trabajos en esta calle se costearán con 12.000 euros de fondos municipales. El alcalde detalló que el ramal con el que conecta se ubica en la calle María Cristina, donde también se actuará. Igualmente, en lo que sigue a esta vía, lo que son 280 metros hasta llegar a la ermita del Cristo se cementará, unas obras que costeará la diputación de Cáceres con una inversión de 36.000 euros.