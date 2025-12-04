Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portaje comienza los trabajos de la red de saneamiento y abastecimiento en calles

En concreto, se está actuando primeramente en la calle Peñonas. Esta vía se encuentra en una zona urbana que demandaba esta actuación

Una máquina trabaja en la calle Peñonas, de Portaje.

Una máquina trabaja en la calle Peñonas, de Portaje. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Portaje ha anunciado el comienzo de los trabajos que corresponden al proyecto de obras de pavimentación de la calle Peñonas. El alcalde, David Ramos, explicó que las actuaciones consistirán en la instalación de la red de saneamiento y abastecimiento de aguas. «Es una zona urbana que llevaba reclamando esta actuación y que por fin se va a ejecutar», explicó el alcalde.

Los trabajos en esta calle se costearán con 12.000 euros de fondos municipales. El alcalde detalló que el ramal con el que conecta se ubica en la calle María Cristina, donde también se actuará. Igualmente, en lo que sigue a esta vía, lo que son 280 metros hasta llegar a la ermita del Cristo se cementará, unas obras que costeará la diputación de Cáceres con una inversión de 36.000 euros.

