Ayuntamiento y diputación
Portaje comienza los trabajos de la red de saneamiento y abastecimiento en calles
En concreto, se está actuando primeramente en la calle Peñonas. Esta vía se encuentra en una zona urbana que demandaba esta actuación
El Ayuntamiento de Portaje ha anunciado el comienzo de los trabajos que corresponden al proyecto de obras de pavimentación de la calle Peñonas. El alcalde, David Ramos, explicó que las actuaciones consistirán en la instalación de la red de saneamiento y abastecimiento de aguas. «Es una zona urbana que llevaba reclamando esta actuación y que por fin se va a ejecutar», explicó el alcalde.
Los trabajos en esta calle se costearán con 12.000 euros de fondos municipales. El alcalde detalló que el ramal con el que conecta se ubica en la calle María Cristina, donde también se actuará. Igualmente, en lo que sigue a esta vía, lo que son 280 metros hasta llegar a la ermita del Cristo se cementará, unas obras que costeará la diputación de Cáceres con una inversión de 36.000 euros.
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Asociación Cauria Neuro organiza el II Desfile Benéfico en Coria para el sábado
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- Rubén García García será el pregonero de la Semana Santa de Coria para 2026