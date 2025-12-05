Coria exhibe su mejor repostería artesanal local

La ciudad cauriense celebra la IV edición de ‘Coria en Dulce', una cita gastronómica que celebra la repostería artesanal de la ciudad y que contará con la participación de cinco establecimientos. Todos ellos ofrecerán una amplia variedad de sabores y texturas. Las pastelerías participantes, junto con el Convento de la Madre de Dios y el Restaurante Palacio Ducal de Coria, presentarán sus propuestas más deliciosas, que abarcan desde los dulces navideños tradicionales hasta creaciones contemporáneas, poniendo en valor el talento gastronómico local y contribuyendo a mantener vivo el espíritu navideño.

La IV edición arranca el 5 de diciembre y durante todo el mes las Hermanas Franciscanas abrirán de nuevo las puertas del Convento Madre de Dios. Además, el 6 de diciembre, los más pequeños podrán participar en un Taller de Dulces Navideños bajo los soportales del ayuntamiento, fomentando la creatividad y la tradición repostera.