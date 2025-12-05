Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuarta edición

Coria exhibe su mejor repostería artesanal local

Cuatro establecimientos y el Convento de la Madre de Dios participan en ‘Coria en dulce’

Productos de uno de los establecimientos participantes en un año anterior.

Nieves Agut

La ciudad cauriense celebra la IV edición de ‘Coria en Dulce', una cita gastronómica que celebra la repostería artesanal de la ciudad y que contará con la participación de cinco establecimientos. Todos ellos ofrecerán una amplia variedad de sabores y texturas. Las pastelerías participantes, junto con el Convento de la Madre de Dios y el Restaurante Palacio Ducal de Coria, presentarán sus propuestas más deliciosas, que abarcan desde los dulces navideños tradicionales hasta creaciones contemporáneas, poniendo en valor el talento gastronómico local y contribuyendo a mantener vivo el espíritu navideño.

La IV edición arranca el 5 de diciembre y durante todo el mes las Hermanas Franciscanas abrirán de nuevo las puertas del Convento Madre de Dios. Además, el 6 de diciembre, los más pequeños podrán participar en un Taller de Dulces Navideños bajo los soportales del ayuntamiento, fomentando la creatividad y la tradición repostera.

TEMAS

