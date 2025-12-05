Una exposición congrega 150 belenes en el Casco Histórico de Coria

La Asociación Intramuros, en colaboración con el Ayuntamiento de Coria, ha organizado un año más la tradicional Exposición de Belenes, una de las actividades navideñas más esperadas por vecinos y visitantes. En esta edición, la muestra incorpora como novedad su expansión hacia la avenida principal de la ciudad, reforzando así su presencia fuera del Casco Histórico y siguiendo la estela del encendido navideño. En torno a 150 belenistas abrirán sus ventanas y escaparates para exhibir sus belenes, elaborados con una gran variedad de materiales y estilos.

Los montajes podrán contemplarse desde el exterior, lo que garantiza un recorrido cómodo, accesible y seguro para todos los públicos. La Ruta de Belenes permanecerá hasta el 7 de enero ofreciendo la oportunidad de disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad cauriense. Desde el Departamento de Turismo señalan que, a lo largo de estos días, los vecinos pueden incorporarse de manera espontánea a la iniciativa y que, para facilitar la identificación de las viviendas participantes, cada casa mostrará una estrella navideña que actuará como distintivo y guiará a los visitantes en el itinerario belenista. La Oficina de Turismo dispondrá de un plano del recorrido.