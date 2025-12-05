Moraleja 'pone color' a sus calles con 700 unidades de plantas ornamentales de la diputación de Cáceres

El Ayuntamiento de Moraleja, a través de sus trabajadores municipales, lleva a cabo en estos días, la habitual plantación de otoño con plantar ornamentales que cada año dona la Diputación Provincial de Cáceres. Desde el consistorio se detalló que en concreto este año se han recibido un total de 700 unidades entre las que se incluyen Azaleas, Cyclamens, Violas, Dianthus y Coles ornamentales, entre otras que forman una variedad de colores y variedades, que ya visten los distintos jardines del municipio, calles y avenidas como es la Lusitania.

Desde el ayuntamiento se pidió a la ciudadanía que se cuiden el entorno al mismo tiempo que se disfrute del mismo. Y finalmente, se agradeció a la diputación la cesión gratuita de sus plantas.