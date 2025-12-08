El Ayuntamiento de Acebo recuperará el aprovechamiento de las instalaciones de Jevero

El Ayuntamiento de Acebo ha recuperado las instalaciones municipales de Jevero, «un logro que supone un acto de responsabilidad con nuestro pueblo», manifestó el primer teniente de alcalde, Ángel Gómez. Recordó que en el año 2006 el equipo de gobierno municipal entregó una concesión de 25 años «con unas condiciones tan ventajosas que cualquier empresario del sector las habría firmado sin dudar». A cambio el ayuntamiento debía recibir una renta anual. Sin embargo, «en estos años no se ingresó nada, ni un solo euro que ayudara al pueblo», añadió.

Además, lamentó que a día de hoy, «nadie ha explicado por qué no se cobró lo que estaba firmado, y lo que es más grave la anterior corporación no reclamó nada». También expresó su malestar por el hecho de que «se haya permitido explotar un bien público sin retorno alguno con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales», aseveró.