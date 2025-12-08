El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372

El Ayuntamiento de Acehúche mantiene a exposición pública por el plazo de veinte días hábiles la aprobación proyecto del enlace de conexión del polígono industrial del plan especial de ordenación con la carretera Ex-372 dentro del término municipal.

El proyecto se aprobó por resolución de alcaldía el 3 de diciembre de 2025, ha sido redactado por Abel Rodríguez Velasco, Ingeniero Civil e Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con fecha de noviembre de 2025, y cuenta con un importe total de 1.203.855,27 euros. Durante estos días los interesados pueden formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente. La conexión del polígono con la carretera Ex-372 tiene como objetivo mejorar la ordenación del núcleo urbano y facilitar el tráfico.