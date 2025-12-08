Infraestructura
El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
Este proyecto, que permanece expuesto a información pública, busca mejorar la ordenación del núcleo urbano y facilitar el tráfico
El Ayuntamiento de Acehúche mantiene a exposición pública por el plazo de veinte días hábiles la aprobación proyecto del enlace de conexión del polígono industrial del plan especial de ordenación con la carretera Ex-372 dentro del término municipal.
El proyecto se aprobó por resolución de alcaldía el 3 de diciembre de 2025, ha sido redactado por Abel Rodríguez Velasco, Ingeniero Civil e Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con fecha de noviembre de 2025, y cuenta con un importe total de 1.203.855,27 euros. Durante estos días los interesados pueden formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente. La conexión del polígono con la carretera Ex-372 tiene como objetivo mejorar la ordenación del núcleo urbano y facilitar el tráfico.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- Rubén García García será el pregonero de la Semana Santa de Coria para 2026
- Coria ofrece un variado y amplio programa navideño para todas las edades