Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ley bienestar animal

Coria pone en marcha un plan de gestión de colonias felinas

El ayuntamiento impulsa esta iniciativa que incluye el método CER -captura, esterilización y retorno-, y cuidadores autorizados

Tres gatos pequeños juegan entre ellos.

Tres gatos pequeños juegan entre ellos. / N. A.

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha anunciado la próxima implantación del Plan de Gestión de Colonias Felinas, elaborado para dar cumplimiento a la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y cuyo objetivo es mejorar la convivencia entre la ciudadanía y los gatos comunitarios en el entorno urbano.

El concejal de Medio Ambiente, Juan José Alcón, ha destacado que este nuevo plan supone un avance importante en materia de bienestar animal y de gestión responsable de las colonias felinas del municipio. El documento establece un modelo integral de actuación basado en criterios éticos, sanitarios y de coordinación con entidades de protección animal. Entre sus principales ejes se encuentran la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), Identificación y registro municipal de todas las colonias felinas y de las personas cuidadoras autorizadas, entre otros fines. Precisamente, el ayuntamiento prevé iniciar, una vez aprobado el plan, un trabajo conjunto con las asociaciones y personas colaboradoras, que deberán contar con una acreditación oficial, personal e intransferible, que las habilitará para ejercer su labor. Para ello habrá de completar un curso formativo gratuito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents