Ley bienestar animal
Coria pone en marcha un plan de gestión de colonias felinas
El ayuntamiento impulsa esta iniciativa que incluye el método CER -captura, esterilización y retorno-, y cuidadores autorizados
El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha anunciado la próxima implantación del Plan de Gestión de Colonias Felinas, elaborado para dar cumplimiento a la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y cuyo objetivo es mejorar la convivencia entre la ciudadanía y los gatos comunitarios en el entorno urbano.
El concejal de Medio Ambiente, Juan José Alcón, ha destacado que este nuevo plan supone un avance importante en materia de bienestar animal y de gestión responsable de las colonias felinas del municipio. El documento establece un modelo integral de actuación basado en criterios éticos, sanitarios y de coordinación con entidades de protección animal. Entre sus principales ejes se encuentran la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), Identificación y registro municipal de todas las colonias felinas y de las personas cuidadoras autorizadas, entre otros fines. Precisamente, el ayuntamiento prevé iniciar, una vez aprobado el plan, un trabajo conjunto con las asociaciones y personas colaboradoras, que deberán contar con una acreditación oficial, personal e intransferible, que las habilitará para ejercer su labor. Para ello habrá de completar un curso formativo gratuito.
