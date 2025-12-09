El Ayuntamiento de Coria licita la obra del proyecto de reforma de vados peatonales

El Ayuntamiento de Coria ha licitado la obra del proyecto ‘Reforma de vados peatonales en la zona del Centro de Salud de Coria’ y que tiene como fin mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal en este entorno sanitario de alta afluencia. La fecha límite para la presentación de ofertas será el viernes 19 de diciembre. La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado, en el que toda persona o entidad interesada podrá presentar una proposición. Con esta actuación, el consistorio reafirma su compromiso con la mejora de la movilidad urbana, la seguridad vial y la accesibilidad de los espacios públicos, especialmente en áreas sensibles como los entornos sanitarios.

El presente proyecto de ejecución se realiza con la finalidad de describir los trabajos necesarios para la ejecución de la obra. Esta afectará a calles aledañas al centro de salud, concretamente, en zona de pasos peatonales intersección calle san Francisco con Almazara, con República Dominicana, así como con calles Haití, Cuba, entre otras vías del entorno. Finalmente, el ayuntamiento señaló que el diseño y la ubicación de los pasos peatonales es fundamental para garantizar la seguridad de los peatones, debido a los riesgos potenciales del tráfico vehicular.