Torrejoncillo dará luz a la Navidad el próximo sábado con el encendido de un gran árbol

El sábado 13 de diciembre a las 18.30 horas tendrá lugar el tradicional encendido del árbol de Navidad en la plaza Mayor de Torrejoncillo. Se asistirá a un espectáculo en el que niños y adultos podrán disfrutar. Además, se contará con muchas sorpresas para todos los asistentes. Como viene siendo habitual la noche terminará con chocolate con churros para lo cual previamente habrá que disponer de ticket. Estos actos están organizados por la Ampa del colegio de educación infantil y primaria Batalla de Pavía de Torrejoncillo.

Por otro lado, el viernes 12 de diciembre tendrá lugar el encendido en Valdencín a las 18.30 horas. Se contará con animación musical infantil en directo y a continuación del encendido, chocolate con churros para todos los asistentes. Habrá la presencia del Paje Real para recoger las cartas de todos los niños. Dos jornadas cargadas de luz, música y alegría.