La X Feria de la Encomiend@ de Moraleja se celebra del 12 al 14 de diciembre

El Ayuntamiento de Moraleja ha organizado la X Feria Encomiend@, un evento gastronómico, artesanal y comercial que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de diciembre en la plaza de los Toros. Este evento ofrecerá una programación completa con los horarios de todas las actividades y podrán consultarse en los canales oficiales del ayuntamiento y en la web municipal, donde se han publicado paneles informativos.

Es uno de los encuentros empresariales y festivos más destacados de la localidad con una programación para dinamizar el comercio local y propuestas atractivas para todas las edades. Habrá una gran carpa expositiva donde artesanos, comercios y productores mostrarán y venderán sus productos este fin de semana.