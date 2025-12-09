Organiza ayuntamiento
La X Feria de la Encomiend@ de Moraleja se celebra del 12 al 14 de diciembre
Habrá una gran carpa con exposición y venta de productos que incluye gastronomía y artesanía; talleres infantiles y degustaciones
El Ayuntamiento de Moraleja ha organizado la X Feria Encomiend@, un evento gastronómico, artesanal y comercial que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de diciembre en la plaza de los Toros. Este evento ofrecerá una programación completa con los horarios de todas las actividades y podrán consultarse en los canales oficiales del ayuntamiento y en la web municipal, donde se han publicado paneles informativos.
Es uno de los encuentros empresariales y festivos más destacados de la localidad con una programación para dinamizar el comercio local y propuestas atractivas para todas las edades. Habrá una gran carpa expositiva donde artesanos, comercios y productores mostrarán y venderán sus productos este fin de semana.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22
- Rubén García García será el pregonero de la Semana Santa de Coria para 2026
- Coria ofrece un variado y amplio programa navideño para todas las edades