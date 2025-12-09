Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La X Feria de la Encomiend@ de Moraleja se celebra del 12 al 14 de diciembre

Habrá una gran carpa con exposición y venta de productos que incluye gastronomía y artesanía; talleres infantiles y degustaciones

Público durante una de las actividades en la feria del pasado año. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Moraleja ha organizado la X Feria Encomiend@, un evento gastronómico, artesanal y comercial que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de diciembre en la plaza de los Toros. Este evento ofrecerá una programación completa con los horarios de todas las actividades y podrán consultarse en los canales oficiales del ayuntamiento y en la web municipal, donde se han publicado paneles informativos.

Es uno de los encuentros empresariales y festivos más destacados de la localidad con una programación para dinamizar el comercio local y propuestas atractivas para todas las edades. Habrá una gran carpa expositiva donde artesanos, comercios y productores mostrarán y venderán sus productos este fin de semana.

