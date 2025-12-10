Sorteos y descuentos
El Ayuntamiento de Montehermoso anima a comprar en el municipio con una campaña navideña
Se premiará tanto a los comercios participantes como a los clientes en las compras
El Ayuntamiento de Montehermoso, en colaboración con comercios y asociaciones profesionales locales, ha iniciado la campaña navideña ‘La magia del Elfo, juntos salvamos la Navidad’, un proyecto destinado a dinamizar el comercio local, promover hábitos de consumo responsable y sensibilizar a los vecinos sobre el impacto directo que sus compras tienen en la economía, el empleo, los servicios municipales y el progreso comunitario.
La campaña se desarrolla en estos días hasta enero y con el elemento diferenciador de la presencia del Elfo Travieso, que acompañará las actividades y servirá como símbolo de unión entre comerciantes y consumidores. La adhesión a la campaña será gratuita y los comerciantes y empresarios que participen obtendrán un distintivo navideño y podrán optar a premios por implicación y compromiso, mientras que los clientes recibirán participaciones de lotería y boletos para sorteos especiales.
