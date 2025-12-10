El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria

El XXIX Festival Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’ ha sido presentado, esta mañana, en el Gran Teatro de Cáceres con la participación de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo y el coordinador del Festival, Javier Rodríguez. Durante el acto, la alcaldesa anunció que este año el festival contará con el concierto inaugural del cantautor de rock español, Miguel Ríos y su espectáculo ‘El último vals’, en la plaza de la Catedral, el día 1 de agosto de 2026, a las 22.00 horas. Las entradas ya están disponible.

«Será, sin duda, una cita inolvidable que marcará el inicio de una semana dedicada a la música en su máxima expresión. Un formato íntimo y elegante en el que recorre algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria», manifestó la alcaldesa. Por su parte, la consejera destacó la consolidación del festival como una de las citas musicales de referencia en Extremadura y su papel en la proyección cultural de la ciudad. «El Festival de Guitarra reafirma su compromiso con la calidad artística, la promoción del talento y el encuentro entre tradición y modernidad», aseveró. Finalmente, el coordinador del festival, detalló la programación con guitarristas destacados que actuarán del 2 al 8 de agosto en la catedral.