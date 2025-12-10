Mejores vías públicas
Moraleja intensifica los trabajos para la renovación de acerados en varias calles
Igualmente se ha finalizado el tramo de calle Campoamor, desde Pío XII hasta Camino de la Moheda y se han cambiado imbornales
El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado que continúan con los trabajos para las renovaciones integrales de los acerados. Igualmente, se ha finalizado el tramo de la calle Campoamor, desde Pío XII hasta Camino de la Moheda. En concreto, según informó el alcalde, Julio César Herrero, se ha actuado sobre 240 metros cuadrados de nuevo acerado, cambio de imbornales de acerado a calzada para evitar acumulaciones de agua ante intensas lluvias y, además, adaptado a la accesibilidad.
Estas actuaciones se suman a otras realizadas en este año también como ha sido la renovación de calle Roso de Luna con la reforma integral del acerado. También el remate del tejado del quiosco nuevo que se encuentra en las piscinas municipales y el suelo instalado.
