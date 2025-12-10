La policía de Navalmoral de la Mata detiene a una persona por presunto delito de maltrato animal

La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha informado de la detención de una persona por un presunto delito de maltrato animal. Según explican desde la policía a través del ayuntamiento, el presunto delito se cometió, con la agravante de comisión por omisión, tras la muerte de uno de los caballos que se encontraban a su cargo en una parcela de la ciudad. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una protectora equina, que había recibido una fotografía de un caballo en mal estado. Con las imágenes aportadas, los agentes localizaron la parcela y hallaron una yegua y un potro en evidente estado de desnutrición, sin alimento y sin un espacio adecuado para resguardarse, incumpliendo las obligaciones de la Ley de Bienestar Animal.

Tras solicitar la intervención de los veterinarios de zona de la Junta de Extremadura, se constató el grave estado del potro, que finalmente falleció durante la noche. La yegua recibió asistencia urgente y actualmente se encuentra en buen estado bajo la supervisión de la protectora. La investigación permitió identificar al responsable actual de los animales, procediéndose a su detención. Tras estos hechos, desde el ayuntamiento y la Policía Local reiteraron su firme compromiso con la defensa del bienestar animal y recordaron que seguirán actuando ante cualquier presunta infracción o delito que pudiera producirse.

Por otro lado, el ayuntamiento realzó el compromiso del cuerpo con la colaboración en emergencias. Precisamente, doce agentes de la Policía Local de Navalmoral fueron condecorados, recientemente, en un acto oficial organizado por el Ayuntamiento de Paiporta (Valencia). El reconocimiento fue otorgado a más de 900 efectivos de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del país que colaboraron voluntariamente durante la DANA que afectó gravemente a esta localidad valenciana.

Los agentes moralos prestaron servicio durante una semana en Paiporta, con labores de ayuda y apoyo ciudadano en un entorno severamente dañado por el temporal. Este reconocimiento pone en valor su profesionalidad, entrega y capacidad de cooperación intermunicipal ante situaciones de emergencia. El ayuntamiento expresó su satisfacción por este mérito de los agentes locales.