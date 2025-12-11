Malestar desde el ayuntamiento
El alcalde de Moraleja acusa a la consejera de Educación de actuar de forma «partidista»
Julio César Herrero le afea a María Mercedes Vaquera que visite el IES Jálama en plena campaña electoral y le recuerda que la ampliación del IES se ejecutó por el anterior gobierno socialista
El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, ha expresado su malestar por la actitud de la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, María Mercedes Vaquera y a la que ha tachado de «falta de lealtad instituciones» tras realizar una visita IES Jálama de Moraleja. Herrero ha calificado la presencia de la consejera en plena campaña electoral como «uso partidista».
Además, le ha recriminado que presente «como un logro propio una obra impulsada y ejecutada por anteriores gobiernos». «Es vergonzoso que la consejería de Educación no avisara al ayuntamiento de la visita institucional, y le recordó que la ampliación del IES Jálama «se trabajó desde el verano de 2015», y que se ejecutó durante el anterior gobierno socialista, añadió el alcalde de Moraleja.
