La gran Noche de Compras de Coria se aplaza para el 19 de diciembre

Este evento, tan esperado, estaba previsto para este viernes, pero la previsión de lluvias obliga a aplazarlo para la semana siguiente

Público congregado en la inauguración del alumbrado navideño este año en Coria.

Público congregado en la inauguración del alumbrado navideño este año en Coria. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que la esperada Noche de Compras de estas fiestas navideñas y que estaba prevista para este viernes, se celebrará finamente el viernes 19 de diciembre. Un cambio de fecha motivado por las inclemencias del tiempo. No obstante, se mantendrá la intensa programación de actividades y eventos organizados. La Noche de Compras está impulsada por el departamento de Desarrollo Local y Comercio, un evento que dará inicio a las 18.00 horas y se extenderá hasta la medianoche, con la posibilidad de que los comercios se mantengan abiertos hasta las doce de la noche.

La ciudad se transformará en un escenario lleno de luces, música y sorpresas para todos los vecinos y visitantes. La Gran Noche de Compras, organizada por el comercio local, contará con una amplia variedad de actividades para toda la familia. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de animaciones en las principales áreas comerciales, con shows en vivo, pasacalles navideños y villancicos que llenarán de espíritu festivo cada rincón de la localidad. Además, un tren turístico recorrerá las zonas más concurridas, permitiendo a los visitantes disfrutar del ambiente navideño de una forma diferente.

