Navidades
La gran Noche de Compras de Coria se aplaza para el 19 de diciembre
Este evento, tan esperado, estaba previsto para este viernes, pero la previsión de lluvias obliga a aplazarlo para la semana siguiente
El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que la esperada Noche de Compras de estas fiestas navideñas y que estaba prevista para este viernes, se celebrará finamente el viernes 19 de diciembre. Un cambio de fecha motivado por las inclemencias del tiempo. No obstante, se mantendrá la intensa programación de actividades y eventos organizados. La Noche de Compras está impulsada por el departamento de Desarrollo Local y Comercio, un evento que dará inicio a las 18.00 horas y se extenderá hasta la medianoche, con la posibilidad de que los comercios se mantengan abiertos hasta las doce de la noche.
La ciudad se transformará en un escenario lleno de luces, música y sorpresas para todos los vecinos y visitantes. La Gran Noche de Compras, organizada por el comercio local, contará con una amplia variedad de actividades para toda la familia. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de animaciones en las principales áreas comerciales, con shows en vivo, pasacalles navideños y villancicos que llenarán de espíritu festivo cada rincón de la localidad. Además, un tren turístico recorrerá las zonas más concurridas, permitiendo a los visitantes disfrutar del ambiente navideño de una forma diferente.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Coria pone en marcha un plan de gestión de colonias felinas
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22