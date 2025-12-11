La Pastoral de la Salud de Torrejoncillo lleva a los mayores el estandarte de la Pura

El grupo de la Pastoral de la Salud de Torrejoncillo acerca el estandarte de la Pura a los mayores, enfermos y personas en general que por diferentes circunstancias no podrán estar presentes en la Encamisa. Dicha labor solidaria y Mariana comenzó a desarrollarse del 17 de noviembre al 4 de diciembre del presente año. Esto junto con la Asociación de Paladines de la Encamisa, que cada año colaboran con la actividad.

En esta ocasión han sido en torno a 70 mayores los que han recibido en sus domicilios, o en el centro de día y en la Residencia de Mayores Santa Isabel, el estandarte de la Inmaculada, reviviendo devoción mariana hacia la Pura que cada año muestran la gran devoción que se le tiene y que quieren que se mantengan en el tiempo. Desde el grupo de la Pastoral se ha agradecido a las familias, mayores y a la Asociación de Paladines por seguir trabajando con esta iniciativa Mariana.