Labor solidaria
La Pastoral de la Salud de Torrejoncillo lleva a los mayores el estandarte de la Pura
Los usuarios de la Residencia Santa Isabel expresan su gran devoción por la Inmaculada
El grupo de la Pastoral de la Salud de Torrejoncillo acerca el estandarte de la Pura a los mayores, enfermos y personas en general que por diferentes circunstancias no podrán estar presentes en la Encamisa. Dicha labor solidaria y Mariana comenzó a desarrollarse del 17 de noviembre al 4 de diciembre del presente año. Esto junto con la Asociación de Paladines de la Encamisa, que cada año colaboran con la actividad.
En esta ocasión han sido en torno a 70 mayores los que han recibido en sus domicilios, o en el centro de día y en la Residencia de Mayores Santa Isabel, el estandarte de la Inmaculada, reviviendo devoción mariana hacia la Pura que cada año muestran la gran devoción que se le tiene y que quieren que se mantengan en el tiempo. Desde el grupo de la Pastoral se ha agradecido a las familias, mayores y a la Asociación de Paladines por seguir trabajando con esta iniciativa Mariana.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- Coria pone en marcha un plan de gestión de colonias felinas
- Calzadilla celebrará la XXII Matanza Tradicional los días 21 y 22