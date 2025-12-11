Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Pastoral de la Salud de Torrejoncillo lleva a los mayores el estandarte de la Pura

Los usuarios de la Residencia Santa Isabel expresan su gran devoción por la Inmaculada

Usuarios de la residencia, con el estandarte.

Usuarios de la residencia, con el estandarte. / CEDIDA

Nieves Agut

El grupo de la Pastoral de la Salud de Torrejoncillo acerca el estandarte de la Pura a los mayores, enfermos y personas en general que por diferentes circunstancias no podrán estar presentes en la Encamisa. Dicha labor solidaria y Mariana comenzó a desarrollarse del 17 de noviembre al 4 de diciembre del presente año. Esto junto con la Asociación de Paladines de la Encamisa, que cada año colaboran con la actividad.

En esta ocasión han sido en torno a 70 mayores los que han recibido en sus domicilios, o en el centro de día y en la Residencia de Mayores Santa Isabel, el estandarte de la Inmaculada, reviviendo devoción mariana hacia la Pura que cada año muestran la gran devoción que se le tiene y que quieren que se mantengan en el tiempo. Desde el grupo de la Pastoral se ha agradecido a las familias, mayores y a la Asociación de Paladines por seguir trabajando con esta iniciativa Mariana.

