En el establecimiento ‘Huumm’ del Hotel Palacio Coria

El artista ‘Machaco’ expone unas 25 pinturas y esculturas en Coria

El público puede disfrutar de esta atractiva muestra que reúne obras pictóricas nuevas y esculturas de acero, cobre y bronce

El autor, junto a algunas de sus obras que permanecen expuestas. / N. A.

Nieves Agut

El artista cauriense, ‘Machaco’ expone en estos días y hasta el mes de febrero alrededor de 25 obras, entre pinturas y esculturas . Esta muestra puede verse en los salones del establecimiento ‘Huumm’ en el interior del Hotel Palacio de Coria, ubicado junto a la catedral.

El público tendrá la oportunidad de ver un conjunto de obras pictóricas, entre las que, hay diez creaciones nuevas. La técnica es mixta, entre las cuales se encuentra la titulada ‘Rojo’ y ‘Perseo’. Respecto a las esculturas, estas están elaboradas en diverso material como cobre, acero, bronce y acero corten. Entre estas destaca la titulada ‘El que respira por el acordeón’ con una altura de 2,60 metros. La muestra puede visitarse durante toda la semana, de mañana y tarde, excepto miércoles.

