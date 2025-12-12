Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río

El Ayuntamiento de Alagón del Río consolida su Concurso de Decoración de Fachadas, en su II edición. Una iniciativa impulsada por el ayuntamiento que, al igual que el año pasado, ha contado con una extraordinaria acogida por parte de los vecinos.

Este concurso, que nació para fomentar la participación ciudadana y dinamizar las calles en las fiestas, ha logrado que numerosas casas luzcan estos días una iluminación especial, convirtiendo rincones del municipio en auténticos escenarios navideños. La respuesta vecinal ha sobrepasado las expectativas iniciales. Si bien la participación ha sido notable en todo el término municipal, el núcleo de población denominado Finca El Rincón, ha tenido protagonismo especial. Sus vecinos se han volcado de manera entusiasta en el concurso, generado un auténtico efecto llamada. El ayuntamiento ha agradecido la creatividad y el esfuerzo de los participantes.