El nuevo campo de fútbol -11 dará respuesta a la demanda deportiva en Coria

El nuevo campo de fútbol 11 de césped artificial que se prevé construir en Coria, «dará respuesta a la gran demanda de pequeños de Coria y comarca que forman parte de las escuelas de fútbol». Así lo ha manifestado la alcaldesa, Almudena Domingo, durante su visita a los terrenos en los que se ubicará la nueva instalación deportiva. Una visita en la que estuvo acompañada, entre otras personas, por la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

Para este tercer campo la Junta de Extremadura ha aprobado una ayuda de 200.000 euros.️ Las tareas en este nuevo campo, ubicado en la carretera de Casillas de Coria, «serán de renovación completa y servirán para modernizar nuestras instalaciones deportivas», añadió.

La inversión total será de más de 500.000 euros. De esta forma, desde el consistorio se continúa con el compromiso en la mejora de los espacios públicos para el disfrute y la práctica deportiva.

El proyecto contempla la instalación de un encintado de bordillos de hormigón en los fondos y las bandas. Además, el nuevo equipamiento incluirá un juego de porterías fijas de fútbol 11, dos juegos de porterías abatibles de fútbol 7, redes, un juego de banderines y dos banquillos de suplentes.