El belén viviente de Coria se celebrará el 20 de diciembre a las 19.00 horas

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que la tradicional representación del Belén Viviente contará este año con novedades en su desarrollo y organización, con el objetivo de mejorar la experiencia de vecinos y visitantes. Se celebrará el sábado 20 de diciembre a las 19.00 horas en la plaza de España, desde donde se iniciará el recorrido previsto por distintos puntos del casco histórico de la ciudad. Al finalizar la representación, los asistentes podrán disfrutar de dulces tradicionales, migas, caldos calientes, chocolate y café. Estas degustaciones se ofrecerán en varios enclaves del casco histórico.

Las degustaciones tendrán lugar en las siguientes plazas: San Pedro, Catedral, de la Cava y San Benito. Desde el ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a participar en este evento tan arraigado en la tradición navideña de la ciudad, que combina cultura, historia y gastronomía popular en un ambiente festivo y familiar. Cada año son numerosas las asociaciones que se implican en la organización y desarrollo de las distintas escenas navideñas. Donde además participan personas de todas las edades, desde niños hasta mayores. Durante ese día además se puede degustar productos típicos junto a las hogueras que ponen calor y luz a las calles.