Un calendario destinará fondos a la Asociación Oncológica en Coria

Una iniciativa de un establecimiento de Coria ha permitido lanzar unos 300 calendarios que tienen como principal objetivo recaudar fondos que van destinados a la delegación en Coria de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) con la colaboración del Club Deportivo Coria. Una presentación que coincide con el estreno del nuevo diseño del autobús con el que el equipo se traslada. En el acto de presentación han estado la responsable de la empresa, Mila Sabino, junto a jugadores del CD Coria masculino como Adria Mercadal e Iñaki León; así como Linda, María y Puri, en representación de la asociación oncológica. Los calendarios ya pueden adquirirse para apoyar a este colectivo que trabaja con personas enfermas de cáncer y familiares.