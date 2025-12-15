Acción benéfica
Un calendario destinará fondos a la Asociación Oncológica en Coria
Es una iniciativa de una empresa cauriense y colabora el CD Coria. Se han puesto a la venta alrededor de 300 ejemplares
Una iniciativa de un establecimiento de Coria ha permitido lanzar unos 300 calendarios que tienen como principal objetivo recaudar fondos que van destinados a la delegación en Coria de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) con la colaboración del Club Deportivo Coria. Una presentación que coincide con el estreno del nuevo diseño del autobús con el que el equipo se traslada. En el acto de presentación han estado la responsable de la empresa, Mila Sabino, junto a jugadores del CD Coria masculino como Adria Mercadal e Iñaki León; así como Linda, María y Puri, en representación de la asociación oncológica. Los calendarios ya pueden adquirirse para apoyar a este colectivo que trabaja con personas enfermas de cáncer y familiares.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria