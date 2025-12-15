Puestos ambulantes
El mercadillo semanal de Coria cambia de fecha dos días de forma excepcional
El previsto el 25 de diciembre pasa al 24 y el del 1 de enero será el día 31 de diciembre
El Ayuntamiento de Coria ha anunciado, a través de Policía Local, que, debido a la coincidencia de los festivos nacionales del 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo) con el día habitual de celebración del mercadillo semanal, se ha decretado una modificación extraordinaria de las fechas. De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora de la Venta Ambulante y No Sedentaria, y en virtud de las competencias recogidas en su Artículo 8, la alcaldía ha resuelto adelantar la celebración de los mercadillos correspondientes a dichas semanas con el fin de garantizar un correcto funcionamiento del servicio y facilitar la actividad de los comerciantes ambulantes.
De esta manera, el mercadillo previsto para el jueves 25 de diciembre se celebrará el miércoles 24 de diciembre y el mercadillo previsto para el jueves 1 de enero se celebrará el miércoles 31 de diciembre.
