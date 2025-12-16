Coria exhibe su gastronomía en la fiesta del dulce navideño

Coria acoge su Fiesta Gastronómica del Dulce Navideño en la que hasta el 22 de diciembre, una quincena de establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecen estas delicias como colofón del último evento dentro del marco Coria Ciudad Gastronómica Extremeña 2025. Al objeto de dar a conocer los sabores tradicionales de la Navidad, de esos típicos dulces artesanales extremeños, una serie de obradores, pastelerías, restaurantes y bares elaborar estas exquisiteces a través de una variada oferta de categorías gastronómica.

Del mismo modo, los más pequeños de la casa podrán pasarlo en grande por medio de un Taller de Galletas Infantil que tendrá lugar el 22 de diciembre en el Restaurante Palacio Ducal de Alba.

Por su parte, los amantes de la buena repostería conventual y artesanal estarán también de suerte, ya que hasta el 31 de diciembre la IV edición de ‘Coria en Dulce’ les obsequiará con estos exquisitos manjares navideños, desde los pasteles más tradicionales hasta las creaciones de vanguardia más deliciosas. Todo ello será ofertado por los mejores obradores reposteros y pastelerías caurienses, a la vez que el Convento de la Madre de Dios exhibirá también sus exquisitos dulces que son elaborados de manera artesanal.