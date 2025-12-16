Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroesteEncuesta electoralAdiós a Robe IniestaElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Con la diputación

Mayores de Moraleja se suman a una jornada termal dentro del programa ‘Soledad no deseada’

Los usuarios del Centro moralejano han podido disfrutar durante un día de salud termal, una charla y convivencia

Mayores de Moraleja que han participado en la jornada termal.

Mayores de Moraleja que han participado en la jornada termal. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Moraleja junto con la Diputación Provincial de Cáceres han posibilitado que 45 personas del Centro de Mayores moralejano que participan en el Programa de Soledad No Deseada de Moraleja hayan disfrutado de una actividad termal dentro del programa Senior y Saludable 2025. La jornada ha tenido lugar en el Balneario de El Salugral (Hervás), donde han disfrutado de una charla sobre salud termal, circuito termal, baile, comida y convivencia.

El programa de Soledad No Deseada ha permitido también, hace unos días, que muchos de sus usuarios participaran en aquagym. Igualmente, este programa durante todo el año realiza talleres y actividades con jóvenes que les permite estimular la memoria y sentirse acompañados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents