Con la diputación
Mayores de Moraleja se suman a una jornada termal dentro del programa ‘Soledad no deseada’
Los usuarios del Centro moralejano han podido disfrutar durante un día de salud termal, una charla y convivencia
El Ayuntamiento de Moraleja junto con la Diputación Provincial de Cáceres han posibilitado que 45 personas del Centro de Mayores moralejano que participan en el Programa de Soledad No Deseada de Moraleja hayan disfrutado de una actividad termal dentro del programa Senior y Saludable 2025. La jornada ha tenido lugar en el Balneario de El Salugral (Hervás), donde han disfrutado de una charla sobre salud termal, circuito termal, baile, comida y convivencia.
El programa de Soledad No Deseada ha permitido también, hace unos días, que muchos de sus usuarios participaran en aquagym. Igualmente, este programa durante todo el año realiza talleres y actividades con jóvenes que les permite estimular la memoria y sentirse acompañados.
- El alcalde de Aceituna denuncia a la Junta de Extremadura por 'paralizar' el proyecto de ampliación de la residencia de mayores
- Muere el varón que sufrió quemaduras en el incendio de Puebla de Argeme, pedanía de Coria
- Éxito de fachadas navideñas en Alagón del Río
- Montehermoso registra otro caso de envenenamiento de 5 gatos
- La Catedral de Coria estrena iluminación artística tras un proyecto de la diputación de Cáceres
- El Ayuntamiento de Acehúche avanza en los trámites del enlace del polígono industrial con la Ex-372
- La Asociación Micológica 'Senderuelas' de Coria ofrece numerosos actos
- El cantante Miguel Ríos abrirá el Festival Internacional de Guitarra 2026 en Coria