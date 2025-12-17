Calzadilla ofrece pasacalles, bailes y villancicos este fin de semana

El Ayuntamiento de Calzadilla ha elaborado un intenso programa de eventos con motivo de las fiestas navideñas. Precisamente, este viernes 19 de diciembre llega ‘Duendes de Navidad, un pasacalles navideño para disfrutar en familia. Comenzará a las 18.30 desde la plaza del Cristo con destino a la casa de la cultura, donde se darán las cartas a Papá Noel.

Durante el recorrido habrá animación con música, bailes, villancicos, malabares y globoflexia. Esta actividad cuenta con la colaboración de la AMPA del Santísimo Cristo de la Agonía. Además, el sábado 20 de diciembre habrá una actuación de folklore a partir de las 18.00 horas, también en la casa de la cultura. Se contará con la Asociación Amigos del Folklore Extremeño ‘Chispa’, de Plasencia. A todo ello se suma la recogida de juguetes de la Campaña de Navidad de Cáritas Parroquial de Calzadilla el viernes día 19. La recogida será en el Telecentro, a partir de las 5 de la tarde.