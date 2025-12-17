Coria se prepara para acoger un intenso programa de actos navideños este fin de semana

La localidad cauriense afronta un intenso fin de semana de actos navideños, aunque ya han comenzado algunos actos en las pedanías como ha sido el caso de Rincón del Obispo que ha tenido como protagonista a los más pequeños que han cantado villancicos. Ya en Coria este viernes día 19 se celebrará la Noche de Compras. Las áreas comerciales contarán con animación de 18.00 a 23.00 horas, con posibilidad de apertura hasta medianoche. Las actividades incluyen tren turístico, villancicos, poblado navideño de Papá Noel, elfos mágicos, ambientación musical y puestos gastronómicos. Los comercios ofrecerán promociones, sorteos, degustaciones, presentaciones y decoración especial.

Ya el sábado día 20 se celebrará el belén viviente y el día 21 se podrá disfrutar de un viaje virtual a Laponia y Casita de Papá Noel. En concreto, a las 17.30 horas la plaza de la Paz acogerá una experiencia innovadora: un Trineo de Realidad Virtual con capacidad para cuatro personas, que permitirá realizar un viaje virtual a Laponia. Tras la actividad, Papá Noel y su elfo recibirán a los niños en la Casita de Papá Noel, donde podrán hacerse una fotografía que será enviada al instante por WhatsApp. El programa incluye un Mercado Navideño del 26 al 28 de diciembre.