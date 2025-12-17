Programa Aprendizaje Laboral
Doce personas se forman en el área de catering y camarero-bar en Moraleja
Durante un año reciben formación teórica y práctica con la Escuela ‘Encomienda Moralej@ 2024’. Ahora aprenden in situ en el sector
El salón de plenos del Ayuntamiento de Moraleja ha acogido el acto de clausura de la Escuela de Aprendizaje Laboral ‘Encomiend@ Moraleja 2024’. En la especialidad de Catering y Camarero-bar, un grupo de doce hombres y mujeres se han formado durante un año tanto en clases teóricas como centradas en las prácticas.
Esto les ha permitido realizar todo el aprendizaje en eventos y ahora además durante seis meses mas haciendo prácticas en establecimientos de la hostelería de Moraleja y Sierra de Gata. El alcalde, Julio César Herrero, felicitó al alumnado por su formación y agradeció al equipo docente su profesionalidad. El principal objetivo de este programa de Escuela de Aprendizaje Laboral es facilitar el acceso al mercado laboral.
