Doce personas se forman en el área de catering y camarero-bar en Moraleja

El salón de plenos del Ayuntamiento de Moraleja ha acogido el acto de clausura de la Escuela de Aprendizaje Laboral ‘Encomiend@ Moraleja 2024’. En la especialidad de Catering y Camarero-bar, un grupo de doce hombres y mujeres se han formado durante un año tanto en clases teóricas como centradas en las prácticas.

Esto les ha permitido realizar todo el aprendizaje en eventos y ahora además durante seis meses mas haciendo prácticas en establecimientos de la hostelería de Moraleja y Sierra de Gata. El alcalde, Julio César Herrero, felicitó al alumnado por su formación y agradeció al equipo docente su profesionalidad. El principal objetivo de este programa de Escuela de Aprendizaje Laboral es facilitar el acceso al mercado laboral.