Un concurso otorga premios a los mejores escaparates navideños en Moraleja

Este certamen está organizado por la Asociación de Empresarios Rivera de Gata y participan 21 establecimientos asociados

Un escaparate navideño de Moraleja. / CEDIDA

Nieves Agut

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata, en colaboración con el Ayuntamiento de Moraleja, organiza la XX edición del Concurso de Escaparates de Navidad, una iniciativa ya consolidada que tiene como principal objetivo dinamizar el comercio local, incentivar las compras navideñas y contribuir a crear un ambiente atractivo y acogedor en las calles de la localidad.

En esta XX edición participan 21 establecimientos comerciales asociados que han preparado sus escaparates con temática navideña, haciendo uso de una amplia libertad creativa en técnicas y materiales. Los escaparates estarán expuestos al público del 10 de diciembre al 6 de enero, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un recorrido de luz. El jurado lo forman miembros de la asociación.

