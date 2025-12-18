La nueva pista multideportiva de Coria se construirá en dos fases

La construcción de una nueva pista multideporte cubierta en Coria se realizará en dos fases. Así lo ha dado a conocer el consistorio que explicó que este proyecto surge para intentar paliar la demanda de este tipo de espacios y que actualmente, no se cubre con el pabellón cubierto existente de titularidad municipal. Inicialmente, el proyecto contempla una pista multideporte y su correspondiente cubierta, a posteriori, todo formará parte de un complejo polideportivo mayor, en el que, se incluirá el cierre de los laterales de la pista multideporte. Esto con el fin de ser un pabellón cerrado, dos construcciones que se harán en dos fases.

La obra será materializada con un presupuesto de licitación de 851.916,59 y un plazo estimado de ejecución de 12 meses. La inversión total prevista, incluyendo fases futuras y ampliaciones, se sitúa entre 1,3 y 1,5 millones de euros. Esta nueva instalación se ubicará en la zona noroeste de la ciudad, en el antiguo complejo industrial Cepansa, en la calle Manuel de Larra Churriguera, un espacio que será transformado en una manzana destinada a usos dotacionales deportivos y sociales. El edificio contará con una estructura metálica cubierta y cerramientos acústicos y térmicos de alta eficiencia energética.