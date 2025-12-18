Un programa forma a diez alumnos en atención sociosanitaria a personas dependientes en el Valle del Alagón

El programa Escala Valle del Alagón en Formación ha permitido preparar a diez alumnos y alumnas en la especialidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones. Tras 12 meses de esfuerzo, aprendizaje y dedicación del alumnado ha llegado a su fin su proceso formativo. Para ello, en un acto, que ha contado con la presencia del presidente de la mancomunidad, así como de las alcaldesas de Alagón del Río, Morcillo y del alcalde de Carcaboso, los alumnos recibieron el correspondiente certificado. Los representantes políticos acompañaron a los participantes en la entrega de diplomas y destacaron la importancia de esta formación para el desarrollo social y laboral en la comarca del Alagón.️

El grupo ha adquirido conocimientos teóricos y también prácticos. Además, han comenzado a trabajar en residencias. Este sector cuenta con una alta demanda en el mercado laboral.