Mancomunidad
Un programa forma a diez alumnos en atención sociosanitaria a personas dependientes en el Valle del Alagón
El grupo de hombres y mujeres se especializan en este ámbito y ya trabajan en residencias
El programa Escala Valle del Alagón en Formación ha permitido preparar a diez alumnos y alumnas en la especialidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones. Tras 12 meses de esfuerzo, aprendizaje y dedicación del alumnado ha llegado a su fin su proceso formativo. Para ello, en un acto, que ha contado con la presencia del presidente de la mancomunidad, así como de las alcaldesas de Alagón del Río, Morcillo y del alcalde de Carcaboso, los alumnos recibieron el correspondiente certificado. Los representantes políticos acompañaron a los participantes en la entrega de diplomas y destacaron la importancia de esta formación para el desarrollo social y laboral en la comarca del Alagón.️
El grupo ha adquirido conocimientos teóricos y también prácticos. Además, han comenzado a trabajar en residencias. Este sector cuenta con una alta demanda en el mercado laboral.
