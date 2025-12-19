Talleres y ponencias
Una jornada organizada por el CPR de Coria trata la salud mental y desconexión digital
El evento se desarrolló con la participación de un total de 245 alumnos, organizado por el Centro de Profesores y Recursos
El Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Coria celebró este jueves 18 de diciembre de 2025 la II Jornada ‘Tu vici 0,0, tu salud: Desconexión Digital, Reconexión Mental’, una acción formativa dirigida al profesorado y personal educativo. La actividad tuvo lugar en el Pabellón de Deportes por la mañana y reunió a un total de 245 alumnos de los diferentes centros educativos. Se desarrolló como un espacio de reflexión, formación práctica y participación comunitaria en torno al uso responsable de la tecnología y el impacto de las pantallas en la salud mental, especialmente en la adolescencia.
El encuentro respondió a la creciente preocupación por los efectos del uso excesivo de dispositivos digitales, entre ellos las alteraciones del sueño, la disminución de la atención, la ansiedad, el aislamiento social o la dependencia digital. Esta segunda edición dio continuidad a la línea preventiva iniciada en jornadas anteriores, trasladando el enfoque de la prevención de adicciones al ámbito de las adicciones comportamentales, y promoviendo el autocontrol digital, la búsqueda de alternativas de ocio saludable y la mejora de la convivencia real en los entornos educativos. También hubo talleres prácticos, experiencias reales , ponencias y debates.
